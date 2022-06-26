МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Данные операторов свидетельствуют, что поставки российского газа по двум основным коридорам — "Северному потоку" и газотранспортной системе Украины — в воскресенье ожидаются на прежних уровнях. Суммарно они могут составить около 106 миллионов кубометров. Bloomberg: перспективы Германии без российского газа "довольно мрачные"

Так, согласно данным оператора "Северного потока" Nord Stream AG, заявки потребителей из Европы на прокачку на газовые сутки 26 июня, которые заканчиваются в 07.00 мск 27 июня, составляют около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню предыдущих дней. Этот объем равен примерно 40% от майского уровня, составлявшего почти 170 миллионов кубометров в сутки, что является максимальной мощностью магистрали.

"Газпром" сообщил 14 июня, что может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. Затем, 15 июня, российская компания заявила, что останавливает ещё одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.

Данные "Оператора ГТС Украины" свидетельствуют, что транзит газа через территорию страны проходит без изменений. Номинации на транзит через газоизмерительную станцию "Суджа" на газовые сутки 26 июня составляют 42,1 миллиона кубометров, как и днём ранее. На этом уровне показатель держится с конца мая.

Вместе с тем, с 21 по 28 июня остановлены поставки газа по "Турецкому потоку", который идет в Турцию и транзитом через турецкую территорию в страны Южной и Юго-Восточной Европы, так как магистраль находится на плановом ежегодном техническом обслуживании. Это ещё больше сужает возможности поставок российского газа в Европу.

Глава ЕС по климатической политике Франс Тиммерманс, по данным СМИ, 23 июня сообщил, что с сокращением поставок "голубого топлива" из России столкнулись 12 стран ЕС, причём 10 из них выпустили предупреждения о поставках газа — первый из трёх уровней кризиса, которые определены в правилах Евросоюза по безопасности энергоснабжения.

В то же время цены на газ, как свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, на фоне снижения поставок из России вновь перешли к росту и несколькими днями ранее приблизились к отметке в 1500 долларов, завершив торговую неделю на уровне 1400 долларов, что в несколько раз выше средних июньских показателей прошлого года.