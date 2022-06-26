МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов сообщил журналистам, что компания подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме. Bloomberg: перспективы Германии без российского газа "довольно мрачные"

По его словам, подтвержденный объем для подачи на ГИС "Суджа" составляет 42,1 миллиона кубометров на 26 июня, при этом заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Украина перестала принимать газ для транзите через ГИС "Сохрановка" с 11 мая. Она указала на то, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.