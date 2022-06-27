ТОКИО, 27 июн — ПРАЙМ. Энергетическая компания Tokyo Electric Power (ТЕРСО), обслуживающая Токио и соседние префектуры, объявила в понедельник о большой нагрузке на систему в связи с жарой и призвала население к экономии. Сообщение об этом размещено на сайте компании. Французов призвали срочно начать экономить на потреблении энергии

"Сегодня, 27 июня, в зоне предоставления энергии компанией ТЕРСО из-за высокой температуры перспективы с поставкой электроэнергии тяжелые. В первой половине дня электроэнергия есть с избытком, поэтому в жаркое время суток просим вас использовать кондиционер, пить воду во избежание теплового удара. К вечеру обеспечение электроэнергией станет сложным, поэтому в промежутке с 15 до 18 часов, просим вас, используя кондиционер во избежание теплового удара, выключать ненужные электроприборы и так далее и разумно экономить электроэнергию", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что проблемы с электроэнергией в столичном регионе ожидаются уже этим летом, а зимой они охватят различные регионы страны. Этот отопительный сезон может стать самым сложным для страны с 2012 года, когда после землетрясения и аварии на АЭС "Фукусима-1" были остановлены все атомные электростанции. Правительство может потребовать от энергетических компаний запуска старых тепловых электростанций, остановленных из-за истечения срока эксплуатации, а также максимального перезапуска атомных электростанций. Кроме того, от энергетических компаний потребуют раннего оповещения населения и предприятий в связи с возникающими сложностями в поставках электроэнергии.

В качестве причин называют рост цен на СПГ, рост опасений относительно стабильности поставок электроэнергии. Шольц оценил готовность Европы к отказу от энергоносителей из России

Министерство экономики Японии впервые с 2011 года стало сообщать об уровне энергопотребления в стране в связи с прогнозируемым дефицитом энергии этим летом.

Данные на неделю вперед публикуются по пятницам. Такая практика осуществлялась до этого только в 2011 году, когда после сильнейшего землетрясения и цунами произошла авария на АЭС "Фукусима-1" и были остановлены все атомные станции, дававшие около трети электроэнергии страны.

Предполагается, что оповещение о состоянии с энергоснабжением будет способствовать разумной экономии электроэнергии.

Лето в Японии из-за жаркого климата традиционно является сезоном активного потребления электроэнергии, которая необходима для работы кондиционеров на рабочих местах, дома, на транспорте, в магазинах. Согласно подсчетам правительства, если предстоящее лето будет жарким, обеспечение электроэнергией в Токио, на севере острова Хонсю и в других районах столкнется с большими трудностями.