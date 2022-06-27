МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин приготовил для Запада "новую сырьевую ловушку". Об этом написало немецкое издание Die Welt.

В материале издания затрагивается тема Боливии, в которой расположены крупнейшие месторождения лития в мире. Дело в том, что сейчас эта страна активно ищет деловых партнеров, которые могли бы помочь ей с добычей сырья, которое повсеместно используется для изготовления электромобилей. Газета Die Welt предупреждает, что Россия — один из возможных претендентов на эту роль. Американцам пообещали "апокалиптическое" лето

"Вот она, новая сырьевая ловушка Путина", — отмечается в материале.

Немецкое издание подчеркивает, что "у России есть на руках все козыри, чтобы выиграть в этот литиевый покер", и, что в том случае, если Путину это удастся сделать, у Европы будет не только проблема с зависимостью от российских энергоносителей, но и с другими видами сырья. Ведь, по информации геологической службы США, на территории Боливии располагаются крупнейшие в мире запасы лития — 21 миллион тонн. По этим показателям она опережает Аргентину и Чили, отмечает Die Welt.

"Если получится так, что Москва возьмет под свой контроль месторождения лития в Боливии, то это поставит ее в очень выгодное положение, поскольку данный вид сырья крайне важен для современной мировой экономики", — подытожило немецкое издание.