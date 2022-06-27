Bloomberg: цены на уголь в Азии достигли рекордных 402,5 доллара за тонну на фоне борьбы за топливо
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Цены на уголь в Азии достигли рекордного значения, превысив 400 долларов за тонну, что связано с мировой борьбой за топливо, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные IHS Markit и трейдеров.
"Спотовые цены на уголь в австралийском порту Ньюкасл в пятницу подскочили на 3,4% — до рекордных 402,5 доллара за тонну, согласно индексу, составляемому раз в две недели компанией IHS Markit", — пишет агентство.
Это первый раз, когда данный показатель поднялся выше 400 долларов.
Согласно Блумбергу, такому ралли способствовал усугубляющийся мировой дефицит топлива.
В пятницу партия угля для поставки в Европу в июле была продана по цене 421 доллар за тонну, что, по словам трейдеров, является историческим максимумом для этого региона.
https://1prime.ru/energy/20220627/837301594.html
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