МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Цены на уголь в Азии достигли рекордного значения, превысив 400 долларов за тонну, что связано с мировой борьбой за топливо, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные IHS Markit и трейдеров. Стало хуже: что теперь ждет немцев без российского газа

"Спотовые цены на уголь в австралийском порту Ньюкасл в пятницу подскочили на 3,4% — до рекордных 402,5 доллара за тонну, согласно индексу, составляемому раз в две недели компанией IHS Markit", — пишет агентство.

Это первый раз, когда данный показатель поднялся выше 400 долларов.

Согласно Блумбергу, такому ралли способствовал усугубляющийся мировой дефицит топлива.

В пятницу партия угля для поставки в Европу в июле была продана по цене 421 доллар за тонну, что, по словам трейдеров, является историческим максимумом для этого региона.