ПАРИЖ, 27 июн — ПРАЙМ. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр обещал призвать руководство крупной нефтегазовой компании TotalEnergies приложить дополнительные усилия для снижения цен на топливо внутри страны.

"Все усилия не могут ложиться только на государство и государственные расходы. Необходимо, чтобы предприятия тоже прилагали усилия. Total приложили (усилия, чтобы снизить — ред.) цены на топливо… на 10 центов за литр бензина… Я попрошу президента Total приложить новые усилия, потому что цены на бензин остаются очень высокими… Усилия должны распределяться поровну", — заявил министр в эфире телеканала BFMTV.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

После этого был введён ряд международных санкций и стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. В то же время нарушение цепочек поставок и экономических связей в целом привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США, что ударило по миллионам домохозяйств.

Так, во Франции в начале июня цены на бензин побили рекорд. Бензин Super SP95-E10 поднялся в цене на 13,7 евроцента, составив 2,066 евро за литр. А дизельное топливо — наиболее потребляемое во Франции — подорожало на 13,3 цента, достигнув 1,961 евро за литр.

Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших энергетических компаний в мире, второй по величине поставщик сжиженного газа (СПГ) на мировой рынок. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.