МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что Россия "хочет спровоцировать энергетический коллапс". Об этом написала Myśl Polska. Однако журналист издания Пшемыслав Пяста поспешил "успокоить" читателей: нет, Варшава уже более чем справилась с этой проблемой, устроив себе такой же кризис своими собственными силами. "Сумели даже обойтись без России", с иронией говорится в материале. Американцам пообещали "апокалиптическое" лето

Обозреватель Пяста подчеркивает, что Матеуш Моравецкий "зациклен" на Владимире Путине — так, если в поисковую систему в интернете ввести слова "Путин" и "Моравецкий", то через секунду вашим глазам предстанет ошеломляющий результат: более пяти миллионов релевантных ссылок. Любопытно, что 90% из них — это речи главы польского правительства о российском лидере. Издание отмечает, что Владимир Путин о Матеуше Моравецком вообще не говорит.

Вот и ранее, продолжает Пяста, в ходе саммита стран Еврозоны, Моравецкий не стал отходить от своей традиции и начал уверять западных коллег в том, что Москва намерена вызвать в мире "длительный энергетический кризис".

"Нам уже сейчас следует задуматься о превентивных механизмах, в особенности общеевропейских, с помощью которых мы сможем противостоять этой газовой провокации со стороны России", — заявил глава польского правительства.

Журналист Myśl Polska пишет о том, что Польша сама устроила себе подобный кризис, и тут уж точно не в чем винить Россию. В Германии испугались "новой сырьевой ловушки" Путина

"Для начала, под эгидой "эко-безумия Евросоюза" наша страна сказала "нет" углю как источнику энергии. Затем, Польша с лозунгами о борьбе за мир прекратила импорт энергоресурсов из России", пишет Пяста. Обозреватель подчеркивает, что "предсказания о том, что совсем скоро у них в стране закончатся газ и уголь, ничего не стоят. Это просто пустые слова. Самый негативный сценарий, по мнению правительства, — это если поляки будут собирать в лесу хворост и жечь его в печах".

"Им же важно другое — это не закупать газ из России. Нет российским энергоресурсам — и мы, как по взмаху волшебной палочки, становимся от нее независимыми. Так же, как и от здравого смысла. Эта независимость от последнего уже входит для нас в привычку", подытожил Пяста.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>