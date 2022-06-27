В МИД оценили рост поставок российских энергоносителей в Индию
Посол России в Нью-Дели отметил значительный рост поставок российских энергоносителей в Индию
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МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Посол России в Нью-Дели Денис Алипов сообщил, что поставки отечественных энергоносителей в Индию выросли в десятки раз. По словам дипломата, сотрудничество России и Индии имеет "очень хорошие" перспективы, рынок Нью-Дели заинтересован в российской продукции.
Так, правительство Индии позволяет своим компаниям закупать российские нефть и газ по ценам ниже среднемировых. Показатель роста поставок растет в 50 раз.
Кроме того, Индия может значительно увеличить экспорт фармацевтической продукции, текстиля, сельскохозяйственных товаров, комплектующих для машинного оборудования, телекоммуникационной техники и других товаров на российский рынок.
https://1prime.ru/energy/20220627/837303106.html
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