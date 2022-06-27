МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Посол России в Нью-Дели Денис Алипов сообщил, что поставки отечественных энергоносителей в Индию выросли в десятки раз.

По словам дипломата, сотрудничество России и Индии имеет "очень хорошие" перспективы, рынок Нью-Дели заинтересован в российской продукции. Египет договорился о покупке пшеницы у Индии

Так, правительство Индии позволяет своим компаниям закупать российские нефть и газ по ценам ниже среднемировых. Показатель роста поставок растет в 50 раз.

Кроме того, Индия может значительно увеличить экспорт фармацевтической продукции, текстиля, сельскохозяйственных товаров, комплектующих для машинного оборудования, телекоммуникационной техники и других товаров на российский рынок.