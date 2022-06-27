МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Государственная энергетическая компания Korea Electric Power Corporation (KEPCO) и министерство энергетики Республики Корея сообщили о повышении тарифов на электроэнергию и газ для гражданского использования из-за роста инфляции и мировых цен на энергоносители. Франция просит TotalEnergies принять новые меры для снижения цен на бензин

KEPCO сообщила, что повысит стоимость топлива, ключевую часть тарифов на электроэнергию в стране, на 5 вон (0,21 рубля) за киловатт-час в период с июля по сентябрь. В то же время Минэнергетики объявило о повышении с июля цен на природный газ для домохозяйств и коммерческого использования на 1,11 воны (4,6 копейки) за мегаджоуль.

В Южной Корее действует гибкая система тарифов на электроэнергию, в соответствии с которой они корректируются каждые три месяца в зависимости от мировых цен на сжиженный природный газ, уголь и нефть.

"Повышение неизбежно, поскольку мировые цены на нефть и природный газ резко выросли, а местная валюта резко ослабла", — говорится в сообщении министерства.