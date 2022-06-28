МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен считает, что газовый кризис в одной стране ЕС вызовет эффект домино и распространится на всю Европу. Премьер Бельгии предупредил ЕС об "эффекте домино" из-за проблем с газом

В понедельник в Евросоюзе было окончательно одобрено законодательство, по которому хранилища должны быть заполнены газом на 80% к 1 ноября 2022 года, в последующие годы — на 90%. Газовые хранилища есть в 18 из 27 стран ЕС.

"Замечательно, если отдельные страны-члены (ЕС — ред.) смогут заполнить свои газовые хранилища до 1 ноября, но если другие страны будут неспособны достичь 80% — особенно большие страны, такие как Германия — то вы должны осознавать, что это будет эффектом домино для всей Европы", — сказал Йеттен журналистам издания Politico.

Министр отметил, что в случае, "если все страны в северо-западной Европе дойдут до третьей фазы экстренного плана по газу и испробуют все остальные меры для предотвращения нехватки газа", то Нидерланды смогут изучить возможность увеличения объемов добычи на месторождении в Гронингене. При этом, как и премьер страны Марк Рютте, он отметил, что это крайняя мера, а страна планирует полностью прекратить разработку этого месторождения не позднее 2024 года, так как это считается очень вредным для экологии.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.

Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.