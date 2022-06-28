МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Российские компании в попытке успеть вывезти максимальные объемы угля в Европу до введения эмбарго сократили отгрузки в Турцию — до 2,5 миллиона тонн за январь-апрель, в то время как за аналогичный период прошлого года поставки составляли 5,2 миллиона, приводит данные турецкого Института статистики газета "Коммерсант". СМИ сообщили о рекордных ценах на уголь в Азии

По словам собеседника "Коммерсанта" на рынке, в феврале, марте и апреле грузоотправители стремились максимально увеличить отгрузки угля из портов Черного моря в Европу, чтобы успеть поставить его до введения эмбарго со стороны ЕС.

Эмбарго ЕС на российский уголь объявлено в апреле, но продавцам и покупателям дали время до августа закончить контракты, указывает издание. А начиная с мая объемы, отгружаемые из Черного моря, уже были переориентированы на рынки Азии и Востока: в Китай, Индию, Турцию и другие страны.

При этом экспортёрам удалось увеличить выручку от продажи в Турцию за эти четыре месяца из-за роста цен на уголь почти в три раза — до 440,4 миллиона долларов по сравнению с 374,6 миллиона годом ранее, уточняет издание.

Турция — крупный потребитель угля из России. По итогам прошлого года туда из РФ поступило его 14 миллионов тонн, следует из данных ЦДУ ТЭК. В основном это был энергетический уголь, использующийся на ТЭЦ (13,3 миллиона тонн).

Как показывает турецкая статистика, выпавшие объемы российского угля в 2022 году не были замещены другими поставщиками. Однако в этом году Турция увеличила выработку на своих ГЭС благодаря более высокой водности: в марте выработка ГЭС достигала 28% от всей выработки электростанций после 22% год назад, тогда как выработка ТЭС на импортном угле упала до 13,8% после 16,3% в марте 2021 года.