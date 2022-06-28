ВАРШАВА, 28 июн — ПРАЙМ. Польские власти признали, что ситуация на мировом энергетическом рынке может привести к серьезному росту инфляции в стране. Путин назвал инфляцию в мире результатом безответственной работы G7

"Мы не скрываем, что ожидаем роста инфляции, потому что ситуация на рынке топлива, на энергетических рынках указывает на то, что, к сожалению, это будет заметно", — сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в эфире Польского радио.

При этом если бы власти страны не предпринимали меры по сдерживанию цен, инфляция могла быть еще выше, отметил он. Так, Варшава уже сделала шаги по снижению налогов и поддержке экономики и запланировала снижение подоходного налога с 1 июля.

"В кошельках поляков останется больше средств, чтобы инфляция ощущалась не так сильно", — заявил Мюллер.

Инфляция в Польше по итогам мая выросла до 13,9% и достигла максимума за 24 года. Ожидается, что показатель продолжит расти и к июню в июне достигнет 15,5-16%. Главное управление статистики Польши представит официальный прогноз в пятницу.