Польша приготовилась к скачку инфляции из-за ситуации на энергорынках
Польские власти ожидают заметный рост инфляции из-за ситуации на мировом энергетическом рынке
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ВАРШАВА, 28 июн — ПРАЙМ. Польские власти признали, что ситуация на мировом энергетическом рынке может привести к серьезному росту инфляции в стране.
"Мы не скрываем, что ожидаем роста инфляции, потому что ситуация на рынке топлива, на энергетических рынках указывает на то, что, к сожалению, это будет заметно", — сообщил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в эфире Польского радио.
При этом если бы власти страны не предпринимали меры по сдерживанию цен, инфляция могла быть еще выше, отметил он. Так, Варшава уже сделала шаги по снижению налогов и поддержке экономики и запланировала снижение подоходного налога с 1 июля.
"В кошельках поляков останется больше средств, чтобы инфляция ощущалась не так сильно", — заявил Мюллер.
Инфляция в Польше по итогам мая выросла до 13,9% и достигла максимума за 24 года. Ожидается, что показатель продолжит расти и к июню в июне достигнет 15,5-16%. Главное управление статистики Польши представит официальный прогноз в пятницу.
https://1prime.ru/energy/20220628/837314357.html
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