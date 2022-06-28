МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Островное государство Тринидад и Тобаго нарастило экспорт сжиженного природного газа (СПГ) в Европу вдвое по сравнению 2021 годом, он достигает 40% от общего объема продаж СПГ страны, что связано с продолжающимся ростом спроса и сокращением поставок российского газа, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление министра энергетики Стюарта Янга. Стратег "БКС" оценил лимит стран G7 на российскую нефть

"Продажи Тринидадом и Тобаго сжиженного природного газа в Европу удвоились в этом году и достигли 40% от общего объема продаж, поскольку спрос продолжает расти на фоне сокращения поставок российского газа", — говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что в прошлом году экспорт СПГ из Тринидада и Тобаго сократился до 7,9 миллиона тонн, поскольку страна, крупнейший производитель этого топлива в Латинской Америке, была вынуждена закрыть одну из линий сжижения в рамках своего флагманского проекта из-за недостаточной добычи природного газа.

Правительство подталкивает производителей газа, включая Shell Plc, BP и Woodside Energy, запустить новые морские месторождения к концу этого года. Но, по словам министра, решение о перезапуске бездействующей линии СПГ еще не принято.

"(Экспорт СПГ), как ожидается, увеличится в этом году. Ведутся важные разговоры о том, как помочь остальному миру, включая Европу, увеличив производство СПГ. Нам просто нужен газ", — цитирует министра агентство.