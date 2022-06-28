МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Первые коммерческие обмены электроэнергией с Молдавией и Украиной — после синхронизации с европейской сетью — начнутся с 30 июня, заявили во вторник в румынской компании Transelectrica, которая является национальным оператором электроэнергии. Банк России сообщил о новой возможности защиты от мошенников

В апреле Молдавия завершила процесс синхронизации электросетей с Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии. Власти республики пошли на этот шаг после решения Украины отсоединиться от энергетической системы СНГ.

"Начало торговли электроэнергией с Украиной/Молдовой запланировано на 30 июня 2022 года по интерконнекту между Украиной и Румынией. Продажа электроэнергии по другим межсетевым соединениям (Украина-Словакия, Украина-Венгрия и Молдова-Румыния) последует позже, после согласования вопросов, связанных с правилами проведения торгов", — отмечается в официальном заявлении национального оператора электроэнергии Румынии.

В Transelectrica сообщили, что общая коммерческая мощность будет ограничена на первом этапе до 100 МВт.

"Далее ожидается, что торгуемые значения будут постепенно увеличиваться после ежемесячной оценки влияния измененных объемов на стабильность и безопасность энергосистемы", — отметили в компании.

В настоящий момент Молдавия закупает 70% электроэнергии у Молдавской ГРЭС (находится на территории Приднестровья, принадлежит российской "Интер РАО") по цене 60 долларов за 1 МВт/ч, а 30% — у украинского "Энергоатома" по цене 78 долларов за 1 МВт/ч. Ежегодные потребности Молдавии в электроэнергии оцениваются в 800 МВт.