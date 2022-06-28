МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило дочернему предприятию "Новатэка", "Новатэк-Юрхаровнефтегаз", временный вывоз в Китай некоторых позиций неисправного оборудования, которое используется в работе газоперекачивающих агрегатов и было произведено на Украине, следует из соответствующего распоряжения на портале правовой информации. Турция поддержит членство Финляндии и Швеции в НАТО

В частности до 31 декабря 2022 года разрешен вывоз одного газотурбинного двигателя ДУ80Л1 и двух газогенераторов газотрубных двигателей ДУ80Л1. "Оборудование является бывшим в употреблении, находится в неисправном состоянии. Страна происхождения оборудования — Украина", — отмечается в документе.

Газотурбинные двигатели ДУ80Л1 используются в составе газоперекачивающих агрегатов (ГПА).

Также правительство разрешило компании "Солар Турбинс СиАйЭс" вывоз до конца 2022 года в США и ЕС двух газовых турбин (газотурбинных двигателей), выработавших моторесурс в газотурбинной установке Solar Turbines модели Titan-250-30000S. Данное оборудование находится в неисправном состоянии, произведено в США, также отмечается в документе.

Разрешения выданы согласно положениям постановления правительства от 9 марта 2022 года №311, в котором приведен перечень товаров, вывоз которых за пределы России запрещен до конца текущего года.