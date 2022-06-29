Путин поручил стимулировать разведку и добычу стратегического сырья
Путин поручил проработать вопросы стимулирования добычи стратегического и дефицитного сырья
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МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину заняться проработкой вопросов, связанных со стимулированием разведки дефицитного и стратегически важного сырья, а также его добычи.
"…Проработать вопросы стимулирования разведки и добычи стратегических, а также дефицитных видов сырья", — говорится в материалах.
Отмечается, что проработкой займется правительство совместно с Госдумой и Совфедом. Поручение должно быть исполнено до 1 декабря текущего года.
Кроме того, кабмин до 1 октября проработает и реализует комплекс первоочередных мер для создания спроса в экономике на российские твердые полезные ископаемые, включая редкоземельные металлы, такие как титан, литий, марганец, вольфрам. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.
Список соответствующих поручений президента размещен на сайте Кремля.
https://1prime.ru/energy/20220629/837326682.html
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