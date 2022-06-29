МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину заняться проработкой вопросов, связанных со стимулированием разведки дефицитного и стратегически важного сырья, а также его добычи. Путин оценил работу Российского союза промышленников и предпринимателей

"…Проработать вопросы стимулирования разведки и добычи стратегических, а также дефицитных видов сырья", — говорится в материалах.

Отмечается, что проработкой займется правительство совместно с Госдумой и Совфедом. Поручение должно быть исполнено до 1 декабря текущего года.

Кроме того, кабмин до 1 октября проработает и реализует комплекс первоочередных мер для создания спроса в экономике на российские твердые полезные ископаемые, включая редкоземельные металлы, такие как титан, литий, марганец, вольфрам. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Список соответствующих поручений президента размещен на сайте Кремля.