МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Швейцария может столкнуться с нехваткой газа грядущей зимой, власти страны не исключают нормирования потребления, говорится в заявлении Федерального совета (правительства) Конфедерации. Лавров обсудил с генсеком ООН продовольственную безопасность

Как сообщили в швейцарском правительстве, поставки российского газа в Евросоюз в последние месяцы снижались. Отмечается также, что Швейцария не имеет собственных газовых хранилищ и поэтому полностью зависит от импорта.

"До трех четвертей поставок газа в Швейцарию осуществляется через Германию. Поэтому Швейцария также пострадает от нехватки газа в ЕС и, в частности, в Германии. Если хранилища не будут заполнены в соответствии с планом, не исключено, что предстоящей зимой возникнет ситуация дефицита", — говорится в заявлении властей.

Уточняется, что в случае нехватки газа власти и газовая промышленность Швейцарии начнут коммуникационную кампанию, чтобы побудить всех потребителей сократить потребление природного газа. Кроме того, жителям, которые используют для отопления двухтопливные системы, могут рекомендовать использовать вместо газа мазут.

"Если призывы к сокращению потребления и переходу от двухтопливных систем окажутся недостаточными для преодоления дефицита, потребление природного газа будет регулироваться системой квот", — говорится в заявлении.

В конце мая правительство Швейцарии одобрило концепцию по созданию газового резерва на предстоящую зиму на случай прекращения поставок из России. Одна из мер предусматривает создание в соседних странах газового резерва, который должен покрыть 15% ежегодного потребления газа в Швейцарии.