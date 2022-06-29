МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак обсудил с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым укрепление энергетической безопасности региона, говорится в сообщении на сайте правительства РФ. В Венесуэле оценили идею G7 ограничить цены на российскую нефть

"Заместитель председателя правительства Александр Новак провел рабочую встречу с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. В центре внимания были вопросы укрепления энергетической безопасности региона", — говорится в сообщении.

Также речь шла о ходе выполнения программы газификации Калининградской области.

Замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак 27 июня сообщал, что энергосистема Калининградской области способна работать в изолированном режиме. По его словам, этого удалось добиться благодаря проведенным ранее мероприятиям по строительству новой генерации и объектов электросетевого хозяйства, реконструкции сетей, строительству новых объектов газового хозяйства.

Евросоюз в начале апреля прекратил пускать в европейские страны грузовой автотранспорт, зарегистрированный в РФ. При этом для транзита товаров в Калининградскую область тогда сделали исключение.

Однако теперь Литва ввела ограничения на грузовой транзит в Калининградскую область. В июне Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции ЕС. Глава региона Алиханов сообщал, что речь идет о 40-50% номенклатуры грузов. Он уточнял, что перевозка нефтепродуктов в Калининградскую область через Литву продолжается, их транзит не ограничен до 10 августа.

Россия рассматривает различные варианты ответа на недружественные шаги Литвы по ограничению транзита в Калининградскую область с остальной территории России, заявил ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Губернатор области отмечал, что паромный комплекс Калининградской области справится с новыми грузами из-за ограничения транзита через Литву.