МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Добыча газа в России за первые пять месяцев 2022 года снизилась на 3,6%, до 275 миллиардов кубометров, за май — на 10,8% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, до 49 миллиардов кубометров, сообщает Росстат. Добыча угля в России в мае снизилась на 3,7%

"Горючего природного газа (газа естественного) добыто 49 миллиардов кубометров, что на 10,8% меньше, чем в мае 2021 года, и на 6,9% меньше, чем в апреле 2022 года. За январь-май 2022 года добыто 275 миллиардов кубометров природного газа, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период 2021 года", — приводит данные ведомство.

Кроме того, добыча попутного нефтяного газа (ПНГ) в РФ по итогам января-мая выросла на 6,4% — до 43,5 миллиарда кубометров. При этом, в мае показатель увеличился на 0,6% в годовом выражении, а в месячном — снизился на 2,5%.

По данным Росстата, в 2021 году Россия увеличила добычу природного газа на 10,6%, до 662 миллиардов кубометров, а ПНГ — на 5,8%, до 101 миллиарда, но снизила производство сжиженного природного газа (СПГ) на 1,1% — до 30,1 миллиона тонн.