МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Добыча нефти с учетом конденсата в России в мае выросла в абсолютном выражении на 5,1% по сравнению с апрелем, до 43,2 миллиона тонн, при этом среднесуточная в баррелях также увеличилась — 1,7%, до 10,215 миллиона, а за период с января по май добыча достигла 219 миллионов тонн, поднявшись на 3,4% в годовом выражении, следует из данных Росстата. Россия нарастила производство лекарственных препаратов на 29,4%

"Добыча нефти с учетом газового конденсата в мае 2022 года снизилась по сравнению с маем 2021 года на 2,4%, составив 43,2 миллиона тонн. По сравнению с апрелем 2022 года она увеличилась на 5,1%. За январь-май 2022 года ее добыто 219 миллионов тонн, что на 3,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — сообщает Росстат.

Из этого следует, что среднесуточная добыча нефти с конденсатом в РФ в мае составила около 10,215 миллиона баррелей в сутки (используя коэффициент перевода 7,33 для жидких углеводородов). В апреле этот показатель находился на уровне 10,042 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в отчетном месяце он вырос на 173 тысячи баррелей в сутки или на 1,7%.

Нефти без газового конденсата в мае было добыто 39,8 миллиона тонн. Это меньше показателя мая 2021 года на 3,1%, но больше показателей апреля 2022 года на 4,7% соответственно, уточняет Росстат.

В середине июня вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия близка к восстановлению добычи нефти до февральского уровня, в июне рост продолжается вслед за положительной майской динамикой, несмотря на введение ЕС эмбарго, и есть предпосылки на увеличение производства и в июле.