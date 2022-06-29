МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Средние розничные цены на дизельное топливо в России за неделю с 17 по 24 июня выросли впервые чуть более чем за месяц — на 0,07%, а бензин продолжает незначительно дешеветь — на 0,02%, свидетельствуют материалы Росстата. Полет в эконом-классе по России подорожал на 11%

В абсолютном выражении средняя цена дизеля выросла на 4 копейки, составив 54,43 рубля за литр. Бензин подешевел на 1 копейку — до 50,58 рубля за литр. До этого бензин дешевел семь недель подряд, а дизельное топливо — пять. При этом за неделю средняя цена бензина Аи-92 снизилась на 2 копейки, составив 47,18 рубля. Литр бензина Аи-95 подешевел также на 2 копейки — в среднем до 51,23 рубля. Цена Аи-98 осталась на прежнем уровне — 60,12 рубля.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в 11 регионах. Больше всего он подешевел в Дагестане – на 0,6% и Ханты-Мансийском автономном округе – на 0,4%. Подорожание бензина Росстат зафиксировал в Ульяновской области – на 0,2%, Тыве, Пермском крае, Самарской области – на 0,1%. В Москве и Санкт-Петербурге цены на бензин не изменились.

С начала года к 24 июня цена бензина в России в среднем выросла на 0,4% (в частности, Аи-92 — показала нулевую динамику, Аи-95 — выросла на 0,4%, Аи-98 — на 1,5%), а дизельного топлива — на 1,7%. Инфляция за этот период составила 11,51%.

Производство бензина в России за неделю с 20 по 26 июня выросло на 2,5% по сравнению с предыдущей неделей — до 839,8 тысячи тонн, а дизтоплива — осталось неизменным, 1,619 миллиона тонн.

Как сообщал ранее Росстат, средние розничные цены на бензин в России в мае снизились на 0,2% по отношению к апрелю, падая уже третий месяц подряд, стоимость дизельного топлива за месяц не изменилась. Что касается цен на топливо у производителей, то в среду ведомство сообщило, что на бензин они в среднем стали ниже на 10,1% по сравнению с апрелем. А стоимость дизельного топлива у производителей в мае выросла на 1,7% по сравнению с апрелем.