МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Энергетическая Shell может уже во вторник объявить о заключении партнерства с государственной Qatar Energy по крупному проекту по производству сжиженного природного газа (СПГ) — North Field East (NFE), пишет агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. В Shell оценили ограничение цены на экспорт российской нефти

"Shell намерена последовать за другими крупными западными энергетическими компаниями, приняв участие в проекте стоимостью 29 миллиардов долларов, призванном увеличить экспорт Катаром сжиженного природного газа", — пишет агентство.

Два источника, знакомых с ситуацией, сообщили агентству, что Shell может уже во вторник объявить о партнерстве с Qatar Energy в Дохе. Представитель Shell отказался от комментариев, Qatar Energy — не ответил на запрос агентства.

Речь идет о проекте восточной части Северного месторождения (NFE) — крупнейшем в мире СПГ-проекте, который позволит увеличить мощности производства СПГ Катара с 77 миллионов тонн в год до 110 миллионов тонн в год. Производство, как ожидается, начнется в 2026 году. Партнерами по проекту уже выступают ExxonMobil, TotalEnergies, ConocoPhillips и Eni.

Qatar Energy контролирует все составляющие нефтяного сектора Катара, включая разведку, добычу, переработку, транспортировку и хранение. Катар — ведущий производитель СПГ в мире. В 2017 году он снял введенный в 2005 году мораторий на разработку Северного месторождения газа, расположенного на северо-востоке от своего побережья. Это часть крупного месторождения Южный Парс, другую часть которого разрабатывает Иран.

Shell — глобальная группа энергетических и нефтехимических компаний, работающая более чем в 70 странах.