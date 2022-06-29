МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта (ENRRA) выдало "Росатому" лицензию на строительство первого энергоблока атомной электростанции "Эль-Дабаа" на севере страны, сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе. В Киеве сообщили о потере "Украинскими железными дорогами" 65% грузопотоков

"Совет управляющих ENRRA под председательством Сами Шаабана согласился выдать разрешение на строительство первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", — говорится в сообщении.

Президент "Атомстройэкспорта" Александр Локшин ранее заявлял, что строительство первого энергоблока АЭС "Эль-Дабаа", возводимой "Росатомом" в Египте, может начаться в первой половине июля, формальная дата — 11 июля.

Фактическим началом строительства энергоблока АЭС считается старт бетонирования фундаментной плиты его реакторного отделения.

В начале июня на производственной площадке в Санкт-Петербурге, где изготавливается оборудование по заказу "Росатома", началось производство заготовок корпуса реактора АЭС "Эль-Дабаа".

В 2015 году в Каире Россия и Египет заключили соглашение о сотрудничестве в сооружении АЭС "Эль-Дабаа" и соглашение об условиях российского кредита на эти цели объемом 25 миллиардов долларов. В декабре 2017 года также в Каире стороны подписали акты о вступлении в силу коммерческих контрактов на строительство атомной станции.

АЭС "Эль-Дабаа" будет состоять из четырех энергоблоков по 1200 МВт. На них будут эксплуатироваться передовые российские ядерные реакторы ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующие самым высоким — постфукусимским — стандартам безопасности.