МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Врио главы Марий Эл Юрий Зайцев и генеральный директор ПАО "Россети" Андрей Рюмин на рабочей встрече в Москве обсудили перспективы развития энергетической инфраструктуры в республике, вопросы тарифного регулирования и консолидации сетевых активов, ситуацию с платежной дисциплиной.

"Уровень развития электросетевого комплекса республики, в первую очередь, должен отвечать потребностям населения, поставленным целям социально-экономического развития. "Россети" всегда демонстрировали ответственный подход к делу и готовность к открытому диалогу. Сегодня мы обсудили широкий круг вопросов, остановившись подробно на проектах развития и теме тарифного регулирования", — сказал Зайцев.

Как отметил Андрей Рюмин, "Россети" направят на модернизацию и строительство электросетей в регионе более 1,1 млрд рублей до конца 2025 года. Плановый объем инвестиций на текущий год составит 413 млн рублей.

"Мы активно работаем республике, в том числе в ее столице Йошкар-Оле — по проектам, связанным с электроснабжением жилых кварталов, модернизацией уличного освещения, строительством магистральной дороги, которая разгрузит центральную часть города и увеличит транспортную доступность новых районов. Значимым событием 2022 года стал пуск новой подстанции в центральной части Марий Эл, которая обеспечила потребителей дополнительной мощностью", — отметил Рюмин.

Подстанция 110 кВ "Новая Луговая" находится в Советском районе республики. Мощность объекта составляет 16 МВА. Центр питания оснащен высоконадежным оборудованием, обеспечен современными средствами автоматизации. Строительство завершено, объект введен в эксплуатацию.

Всего в 2022-2025 годах "Россети" планируют в Марий Эл ввести в работу 24 МВА трансформаторной мощности и более 200 км линий электропередачи.

Компания "Россети" — одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, которые работают в 78 регионах России. В состав ПАО "Россети" входят такие ДЗО как "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Тюмень", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Урал" и другие.