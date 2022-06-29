МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Число случаев воровства бензина на автозаправках США на фоне рекордных цен значительно выросло по сравнению с предыдущим годом, заявил РИА Новости представитель Ассоциации минимаркетов и розничной торговли топливом Джефф Ланард. В Киеве заявили о вхождении Украины в единую зону роуминга с Евросоюзом

"Этот показатель, безусловно, выше в сравнении с 2021 годом. Всякий раз, когда растут цены, преступники проявляют повышенный интерес к тому, чтобы использовать ситуацию для собственного заработка", — сказал Ланард.

Как сообщали ранее американские издания, на фоне рекордных цен на топливо на автозаправках в США участились случаи воровства. Украденный бензин, как правило, затем перепродают по сниженным ценам.

Как сообщил Ланард, граждане крадут бензин с заправок, используя для этих целей специальные устройства для его откачки, или же взламывают сети розничных продавцов топлива.

С такими хищениями, как отмечают американские СМИ, столкнулись более четверти розничных продавцов. Этот тренд специалисты считают опасным как для топливной отрасли, так и для самих злоумышленников, так как в процессе кражи они вдыхают опасные пары, а также рискуют устроить взрыв.

Рост розничных цен на бензин в США наблюдается с конца зимы. Согласно данным Американской автомобильной ассоциации, средняя стоимость галлона бензина марки Regular по состоянию на 29 июня составляет порядка 4,9 доллара. При этом в первую неделю после инаугурации президента США Джо Байдена в январе 2021 года этот показатель составлял примерно 2,39 доллара.