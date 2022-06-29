МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Власти Британии попросили оператора единой британской энергосистемы National Grid обеспечить, чтобы у страны было достаточно газа для отопления домов и энергоснабжения этой зимой, если Россия прекратит поставки в Европу, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на заявление компании. В США сообщили о воровстве бензина из-за роста цен на топливо

По данным агентства, компания-оператор намерена подготовить несколько сценариев подготовки к возможному сбою поставок во время отопительного сезона. Отмечается, что, несмотря на то, что у Британии есть план на случай ЧС, который тестируется ежегодно, он еще никогда не был задействован.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Великобритания в случае серьезной нехватки газа может прекратить его поставки в континентальную Европу.

После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Россию. Стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

По данным Бюро национальной статистики Великобритании, годовая инфляция в стране по итогам апреля стала рекордной с марта 1982 года – 9% против 7% месяцем ранее. За апрель потребительские цены выросли на 2,5% после роста на 1,1% в марте. В мае годовая инфляция в Великобритании достигла рекордных с 1982 года 9,1%.