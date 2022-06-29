МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Решился вопрос с дополнительными лимитами по снабжению газом Калининградской области, Газпром увеличит объемы поставок, сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. В Калининграде заявили о двухнедельном ожидании акта для транзита по морю

Ранее калининградский губернатор на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным попросил его поднять "потолок" поставок газа в регион, которые идут транзитом через Литву, с 2,5 миллиарда до 3,1 миллиарда "кубов" в год.

По словам губернатора, в мае в регионе была прекращена выдача технических условий на газ, поэтому программа догазификации сейчас находится "на паузе". Алиханов сообщал, что этот вопрос уже обсуждался с "Газпромом", были найдены временные решения. Алиханов отметил, что газопровод в Калининградскую область идет через территорию Литвы, технические возможности по договору с литовской стороной позволяют "качать 10,5 миллиона кубометров в день", или "порядка 3,7 миллиарда "кубов" в год".

"Решился вопрос с дополнительными лимитами по снабжению региона газом, в ближайшие дни официально должны быть все документы оформлены, по ранее согласованному с Газпромом, с нашими коллегами из Газпрома, списком приоритетных проектов в ЖКХ, в промышленности, в жилищном строительстве, нам должны дополнительно увеличить объемы поставок газа в регион", — сообщил Алиханов в своём Telegram-канале.