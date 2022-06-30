МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Немецкая компания Bayernoil, у которой есть НПЗ на юге ФРГ, планирует временно прекратить поставки дизельного топлива и мазута после того, как в завод попала молния, передает агентство Блумберг со ссылкой на осведомленные источники. Американский спутник снимал Новошахтинский НПЗ за три дня до атаки

"В завод ударила молния", — говорится в сообщении агентства. Источники не раскрыли подробности произошедшего.

Согласно агентству, поставки прекратятся с 30 июня, ограничения будут действовать в течение нескольких дней.

Отмечается, что территория, на которой компания осуществляет поставки, в последние несколько недель уже столкнулась с ограничениями: НПЗ в городе Бургхаузен проходит техническое обслуживание, а на заводе в австрийском Швехате в начале месяца произошла авария.

По словам одного из источников, грузовикам в последние дни пришлось стоять у НПЗ Bayernoil в "длинных очередях", чтобы получить топливо.