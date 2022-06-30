МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. На фоне неблагоприятных погодных условий и нехватки оборудования американские энергетические компании сталкиваются с серьезными проблемами, которые могут повлиять на энергоснабжение страны во время жары и ураганов, сообщает Reuters. Опрос показал отношение немцев к перезапуску атомной и угольной энергетики

Энергокомпании предупреждают об испытываемых ими сложностях с поставками оборудования, которые способны подорвать усилия по восстановлению энергоснабжения после перебоев. В частности, сообщается о нехватке трансформаторов и комплектующих к ним.

"Все более частые холода, периоды жаркой погоды, засуха и бури продолжают проверять на прочность нашу национальную электроинфраструктуру, испытывая ее способность надежно доставлять доступную энергию потребителям", — отметил председатель федерального отраслевого регулятора Ричард Глик.

В ряде регионов связанные с жарой проблемы уже начались. Так, в середине мая несколько электростанций в Техасе неожиданно прервали работу по техническим причинам, и местному оператору электросетей пришлось призвать потребителей к экономии электроэнергии.