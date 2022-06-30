МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий корректировку демпфирующего механизма для цен на топливо с учетом скидки на российскую нефть. Третье чтение запланировано на 5 июля. Госдума во втором чтении освободила от НДС покупку бриллиантов у банков

Первоначальная редакция документа вносила различные изменения в налоговое законодательство, направленные на поддержку граждан и бизнеса. В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку к нему, которая уточняет формулу расчета демпфера на бензин.

При его расчете будет учитываться скидка, которая предоставляется при экспорте российской нефти, пояснял в прошлую пятницу замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов. Скорректированный демпфер, по его словам, будет действовать в качестве антикризисной меры всего четыре месяца: с сентября по декабрь 2022 года.

ГД также поддержала поправку, позволяющую российским компаниям, реализующим в РФ бензин и дизель иностранного производства, применять налоговый вычет по акцизам. В ней "просто уточняется, что демпфер будет выплачивать в том случае, если уполномоченная российская организация закупает бензин и дизельное топливо у иностранных организаций для насыщения внутреннего рынка", пояснял Сазанов. Это изменение вступит в силу через месяц после опубликования закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по акцизам. Налоговый период по ним — один месяц. Госдума во втором чтении повысила НДПИ для "Газпрома"

Решение скорректировать параметры демпфирующего механизма было принято в начале 2022 года на фоне макроэкономической ситуации: из-за курса рубля и растущих цен на нефть нефтяным компаниям выгоднее экспортировать топливо, это оказывало давление на цены для потребителей в России. Но позднее ситуация изменилась, и вопрос о корректировке параметров демпфера был отложен. Теперь он вновь обсуждается.

Демпфирующий механизм был создан для сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке в России. В общих чертах, если экспортная цена бензина и дизтоплива выше условной внутрироссийской, то государство компенсирует нефтекомпаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в РФ. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей сверхприбыли от внутренних продаж топлива.