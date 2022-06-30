МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии сообщило, что установило цены для юрлиц на энергоресурсы в стране, исходя из курса белорусского рубля к российскому рублю и увязало их индексацию с курсом российской валюты. NYT: более половины американцев считают себя беднее, чем в 2021 году

Согласно сообщению на сайте ведомства, в связи с договоренностями Минска и Москвы об определении в период с 1 апреля 2022 года по 31 декабря 2022 года цены на природный газ для Белоруссии в российских рублях министерством принят ряд постановлений.

"Установлен порядок определения отпускной цены на природный газ, отпускаемый ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", исходя из цены на поставляемый в республику из РФ газ, определенной в российских рублях, установлены отпускные цены на природный газ, отпускаемый газоснабжающими организациями предприятия "Белтопгаз", тарифы на электрическую энергию, производимую из невозобновляемых источников энергии, мазута, исходя из курса белорусского рубля к российскому рублю, а также изменен порядок их индексации", — говорится в сообщении.

В министерстве добавили, что индексация цен и тарифов на энергоресурсы при их оплате будет осуществляться в связи с изменением курса белорусского рубля к российскому рублю. "В целях снижения ценовой нагрузки на потребителей реального сектора экономики индексация цен на природный газ, отпускаемый газоснабжающими организациями, тарифов на электрическую и тепловую энергию, отпускаемую энергоснабжающими организациями, будет осуществляться только в случае установления на дату оплаты за указанные энергоресурсы Центробанком РФ официального курса российского рубля к доллару в размере 75 и более российских рублей за доллар США", — подчеркивается в сообщении.

В министерстве обратили внимание, что принятые решения распространяют свое действие только на взаимоотношения между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и не касаются населения.

Постановления вступят в силу после их официального опубликования и распространяют свое действие на отношения, возникшие с 1 апреля 2022 года.