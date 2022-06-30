МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Грузия будет продолжать импортировать электроэнергию из России из-за ее низкой стоимости по сравнению с электроэнергией из Турции и Азербайджана, заявил председатель Национальной комиссии по урегулированию энергетики и водоснабжения (GNERC) Грузии Давид Нармания. Гражданам России с 30 июня разрешен свободный въезд в Херсонскую область

"Обычно мы импортируем электроэнергию из трех стран: Россия, Турция и Азербайджан, но выбор делается на сравнительно дешевую энергию, чтобы не было сильного давления на тарифы. Мы в определенные месяцы получаем электроэнергию из России, исходя из ее дешевизны по сравнению с другими странами. В тоже время, исходя из сенситивности тарифов у нас нет роскоши отказаться от сравнительно дешевой российской энергии, исходя из политических причин. Но если по какой-то причине произойдет ее ограничение, будет введено эмбарго или что-либо еще, в стране не будет энергетического кризиса, так как есть альтернативные источники",- заявил Нармания на брифинге, отметив, что в настоящее время Грузия не осуществляет импорт электроэнергии, удовлетворяя спрос местными возможностями.

По его словам, если вдруг санкции будут расширены и, к примеру, дочерние компании из группы "Интер РАО" в Тбилиси, такие как "Телмико", попадут в список подсанкционных лиц, то это не станет препятствием в плане электроснабжения.

Нармания добавил, что в таком случае будет назначен специальный управляющий и осуществление платежей и транзакций будет происходить через внутреннюю банковскую систему, и у грузинских абонентов не возникнут проблемы.

"Интер РАО" в Грузии владеет электрораспределительной компаний "Теласи","Телмико", а также двумя крупными ГЭС на реке Храми. В прошлом году Грузия импортировала из России более 50% всей недостающей электроэнергии.