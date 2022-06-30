МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Австрия находится в крайне напряженной ситуации в вопросе запасов газа, должна делать все для наилучшей готовности к зиме, заявила министр энергетики республики Леоноре Гевесслер. Правительство ограничило экспорт риса, крупы и аминокислот до конца года

"Мы знаем одно: мы находимся в крайне напряженной ситуации. И мы знаем еще одно — на Владимира Путина больше нельзя положиться, он больше не надежный партнёр. Поэтому мы должны делать все, чтобы наилучшим образом подготовиться к зиме", — сказала Гевесслер в эфире телеканала Puls 24, отвечая на вопрос, чего ожидать зимой в текущей ситуации.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.