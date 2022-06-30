МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Австрия намерена к зиме заполнить газохранилища на 80%, сейчас они заполнены на 44,7%, заявила в четверг министр энергетики республики Леоноре Гевесслер. В Австрии сообщили о крайне напряженной ситуации с запасами газа

"Центральный буфер безопасности на зиму — это наши хранилища. В Австрии большие хранилища, и это хорошо, но мы должны их заполнить. В федеральном правительстве мы поставили цель до зимы заполнить их на 80%, в данный момент они заполнены на 44,7%", — сказала Гевесслер в эфире телеканала Puls 24.

По ее словам, "в этом конфликте Россия использует энергопоставки в качестве оружия". Поэтому Австрия планирует, во-первых, запастись как можно большим количеством газа, во-вторых, прийти к максимальной диверсификации, в-третьих, стать независимой. "Мы должны как можно больше энергии производить сами", — отметила министр.