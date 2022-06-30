МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций", документ находится на официальном сайте правовой информации.

"В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, угрозой жизни и безопасности людей, угрозой национальным интересам и экономической безопасности Российской Федерации, возникшим в результате нарушения некоторыми иностранными юридическими лицами и физическими лицами обязательств… в отношении этих иностранных лиц и находящихся под их контролем лиц применяются следующие специальные экономические меры", — сообщается в документе.

В указе также уточняется, что меры вводятся в связи с "недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Основная цель документа — защита национальных интересов России.