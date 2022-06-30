МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Французская нефтегазовая компания TotalEnergies заявила о скидке на топливо на своих АЗС во Франции в июле-августе после призывов властей о снижении цен, следует из сообщения компании. В Евросоюзе согласовали законопроект по иностранным субсидиям

"Чтобы помочь всем тем, кто отправляется в дорожное путешествие во Франции этим летом, TotalEnergies объявляет о летней скидке в размере 0,12 евро за литр", — сказано в сообщении.

Скидка будет действовать с 1 июля по 31 августа 2022 года, при этом суммируясь с государственной скидкой в 0,18 евро за литр. Таким образом, общий размер скидки составит 0,3 евро за литр. Компания оценивает, что скидкой воспользуются 17 миллионов человек.

Ранее в июне министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр обещал призвать руководство TotalEnergies приложить дополнительные усилия для снижения цен на топливо внутри страны.

Французская TotalEnergies (бывшая Total) — одна из крупнейших энергетических компаний в мире, второй по величине поставщик СПГ на мировой рынок. Штат сотрудников насчитывает около 100 тысяч человек более чем в 130 странах.