МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Тарифы на электроэнергию для населения в России с 1 июля увеличиваются, в большинстве случаев рост не должен превысить 5%. Потребление электроэнергии в России выросло с начала года на 2,2%

Увеличение тарифов ждет россиян на все коммунальные услуги, для каждого субъекта РФ оно будет разным, но в среднем не должно превысить установленный для региона предельно допустимый индекс роста коммунальной платы. Между тем у электричества своя "квота" — тариф на электроэнергию во втором полугодии может вырасти на 5% или выше, если позволяет предельный индекс роста тарифов на коммунальные услуги.

"По субъектам РФ, у которых индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги определен на уровне более 5% с июля 2022 года, предельный максимальный уровень тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению… рассчитан с учетом индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, а предельный минимальный уровень тарифов на электрическую энергию… исходя из предусмотренного на 2022 год прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации индекса роста тарифов на электрическую энергию для населения в размере 5%", — говорится в пояснительной записке к проекту приказа ФАС об уровне тарифов на электроэнергию на 2022 год.

Дороже всего электричество со второй половины 2022 года (за исключением Дальнего Востока) будет для Москвы (6,28 рубля за 1 кВт.ч) и Подмосковья (6,23 рубля за 1кВт.ч). Далее следует Алтай (предельный уровень тарифа с июля может составить 5,85 рубля за 1кВт.ч), Архангельская область (5,63 рубля за 1кВт.ч), Калмыкия (5,59 рубля за 1кВт.ч), Калужская область (5,57 рубля за 1кВт.ч).

В ДФО самая дорогая электроэнергия с 1 июля — для Чукотки (предельный тариф установлен на уровне 9,27 рубля за 1кВт.ч, Камчатки (7,29 рубля за 1кВт.ч) и республики Саха (7,23 рубля за 1кВт.ч).

Самые низкие тарифы на электроэнергию в Иркутской области (минимальный тариф 1 июля установлен на уровне 1,27 рубля за 1кВт.ч), Хакасии (2,4 рубля за 1кВт.ч), Дагестане (2,97 рубля за 1кВт.ч), Чечне (3,09 рубля за 1кВт.ч).

Для шести регионов РФ, где действует соцнорма потребления электроэнергии, предельные уровни тарифов (максимальные и минимальные) установлены как в рамках нормы соцпотребления, так и сверх нее. К таким регионам относятся Забайкальский и Красноярский край, а также Владимирская, Орловская, Нижегородская и Ростовская области. В рамках соцнормы самая дешевая электроэнергия в Красноярском крае — максимальный уровень с 1 июля 2,98 рубля за 1кВт.ч, самая дорогая — во Владимирской области — 5,19 рубля за 1кВт.ч.