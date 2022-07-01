МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Правительство Японии впервые за семь лет ввело режим экономии электроэнергии, призвав население и предприятия разумно сократить потребление на лето. В Японии могут объявить энергетическую тревогу из-за жары

Это связано с расчетами, что при наступлении сильной жары почти во всех районах страны за исключением южной Окинавы и острова Хоккайдо на севере коэффициент запаса электроэнергии может составить всего 3,7% при том, что критическим считается уровень 3%.

Требование экономии предполагает использование кондиционеров и других электроприборов во избежание теплового удара, но сокращение потребления электричества на второстепенные цели – рекламные вывески, демонстрацию работы осветительных приборов и телевизоров в магазинах и на витринах и другие.

С понедельника в течение четырех дней в Токио и еще восьми префектурах действовало предупреждение о нагрузке на электросети из-за аномальной для июня жары. В эти дни в ряде районов из этой зоны была зафиксирована температура до 40 градусов. В четверг в Токио был установлен температурный рекорд для июня – выше 36 градусов.

Проблемы с электроснабжением возникли на фоне роста цен на энергоресурсы, сокращения теплоэлекростанций в виду планов перехода на "чистые" виды энергии, роста опасений относительно стабильности поставок электроэнергии.

Министерство экономики Японии впервые с 2011 года стало сообщать об уровне энергопотребления в стране в связи с прогнозируемым дефицитом энергии этим летом.

Данные на неделю вперед публикуются по пятницам. Такая практика осуществлялась до этого только в 2011 году, когда после сильнейшего землетрясения и цунами произошла авария на АЭС "Фукусима-1" и были остановлены все атомные станции, дававшие около трети электроэнергии страны. Предполагается, что оповещение о состоянии с энергоснабжением будет способствовать разумной экономии электроэнергии.

Лето в Японии из-за жаркого климата традиционно является сезоном активного потребления электроэнергии, которая необходима для работы кондиционеров на рабочих местах, дома, на транспорте, в магазинах. Согласно подсчетам правительства, если предстоящее лето будет жарким, обеспечение электроэнергией в Токио, на севере острова Хонсю и в других районах столкнется с большими трудностями.