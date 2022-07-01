МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе в последний день недели и первый — в новом полугодии немного растут и близки к отметке в 1600 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Цена газа для жителей Бердянска значительно снизилась в июне

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одной из основных в мире торговых площадок TTF открыли сессию на уровне 1630 долларов (+4,3% к расчётной цене четверга — 1561,5 доллара). Затем стоимость немного выросла и приблизилась к 1640 долларам (+5%) за тысячу кубометров. Пока это ценовой максимум торгов. К 10.00 мск котировки поползли вниз, опускаясь до 1590,6 доллара (+1,9%).

Цены почти не отреагировали на сообщение американского завода сжиженного природного газа (СПГ) Freeport LNG, из которого следует, что ремонт после аварии с запланированных трёх месяцев чуть затянется, завод ожидает частичного возобновления работы только в октябре и нацелен на полное восстановление к концу года.

В начале марта газовые котировки в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов за тысячу кубометров. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована 8 июня — 878,5 доллара за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе вновь перешла к резкому росту в середине июня и в последние недели на фоне общего падения поставок из России продолжает расти. Накануне — впервые за три месяца — котировки преодолели рубеж в 1600 долларов. Сейчас, по словам опрошенных РИА Новости аналитиков, предпосылок для сильного снижения цен на газ на европейском рынке нет.