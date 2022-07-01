МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что указ о смене оператора "Сахалина — 2" нельзя рассматривать как общую тенденцию к национализации. Shell ознакомилась с указом Путина о смене оператора проекта "Сахалин — 2"

"Здесь не может быть какой-то общей тенденции. Каждый отдельно взятый случай будет рассматриваться отдельно", — ответил Песков на вопрос, может ли указ по "Сахалину — 2" стать примером для национализации других компаний с национальным участием России.

Владимир Путин подписал в четверг указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Документ предусматривает, что оператор проекта "Сахалин — 2" — совместное предприятие Sakhalin Energy — будет заменен на новое, российское юрлицо, а имущество Sakhalin Energy будет передано в собственность России с одновременной передачей в безвозмездное пользование новому оператору.

В Sakhalin Energy "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%. Указ предусматривает, что "Газпром" свою долю сохранит, а иностранцы должны за месяц заявить, согласны ли принять такую же долю (как у них была) в новом операторе. Затем российское правительство за три дня решит — передать или отказать. Непереданные доли будут проданы, а иностранцы получат вырученные деньги на спецсчет за вычетом нанесенного ими ущерба — финансового, экологического, технологического.

"Сахалин-2" — крупный проект, в рамках которого осваиваются два нефтегазовых месторождения на северо-востоке сахалинского шельфа — Пильтун-Астохское (преимущественно нефтяное) и Лунское (преимущественно газовое). Инфраструктура включает в себя три морские платформы, объединенный береговой технологический комплекс, терминал отгрузки нефти и СПГ-завод проектной мощностью 9,6 миллиона тонн в год. Проект дает Японии 10% от всего импортируемого ею СПГ.