ВЕНА, 1 июл — ПРАЙМ. Поправку к закону, которая позволит австрийские власти лишить "Газпром" газохранилища в Хайдахе, должны опубликовать в пятницу, сообщила газета Kurier. Австрия планирует заполнить газохранилища на 80% к зиме

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер в ходе телефонного разговора заявил президенту России Владимиру Путину, что "Газпром" потеряет газохранилище, если не будет его использовать. Позднее он сообщил, что Австрия разработала юридические условия для передачи газохранилища "Газпрома" в Хайдахе другому поставщику в случае отказа компании заполнять его топливом.

По данным газеты, ожидается, что в пятницу будет обнародована поправка к Закону о газовой промышленности, которая позволит австрийскому энергетическому регулятору E-Control передать неиспользуемое "Газпромом" хранилище другой компании.

Как отмечает издание, поправка предполагает, что хранилище будет изъято не сразу, а только на втором этапе. Сначала закон обязывает пользователя хранилища — в конкретном случае "Газпром экспорт" — "незамедлительно предложить забронированную мощность, которую он систематически полностью или частично не использует", другим лицам или вернуть ее компании-хранителю, в данном случае дочерней компании "Газпрома" GSA. Если складская компания, в данном случае GSA, не выведет неиспользуемые складские мощности у "Газпром экспорт", то сама GSA потеряет права как складская компания. При этом жалобы против этого не дадут отсрочки.

Газета пояснила, что систематически неиспользуемыми считаются забронированные складские мощности, которые по состоянию на 1 июля используются менее чем на 10%. Согласно базе данных ассоциации, представляющей интересы европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe (GIE), с 29 марта 2022 года уровень заполнения хранилища "Газпрома" в Хайдахе составляет 0,0%.