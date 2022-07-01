МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Правительство Германии рассматривает возможность введения специального сбора с потребителей газа с целью помочь поставщикам голубого топлива, которые столкнулись с ростом цен на импорт, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на попавший в его распоряжение документ. "Северный поток" остановят для планового обслуживания с 11 по 21 июля

По его данным, сбор, введенный в случае одобрения парламента, приведет к подорожанию газа для всех, а не только для определенных домохозяйств, в зависимости от того, кто является их поставщиком газа.

Отмечается, что дополнительные расходы на замещение газа из России будут распределяться между всеми потребителями газа через организацию Trading Hub Europe, объединяющую операторов газовых сетей.