МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Материал о том, что Германию ожидают гигантские финансовые потери в случае приостановки импорта российского газа, вызвала бурную реакцию читателей американского издания Breitbart. Reuters: в Германии могут ввести специальный сбор с потребителей газа

Журналист, написавший статью, опираясь на результаты исследования Ассоциации баварского бизнеса, отметил, что при текущем положении дел ФРГ вполне может потерять до 200 миллиардов евро за шесть месяцев, а экономика может сократиться на 12,7%. И это при том, что положение с газом уже признано катастрофичным и может ухудшиться в разы зимой. Но власти Германии все также стараются следовать "зеленой" повестке и не намерены менять своего решения по поводу вывода из эксплуатации трех оставшихся атомных электростанций.

Читатели были шокированы такими недальновидными политическими решениями, и некоторые решили напомнить о том, что подтолкнуло ФРГ к такой пропасти, где она находится сейчас.

"Возможно, пришло время Германии взять на службу Джо Байдена и его электромобили, и "Новым зеленым курсом"? Вот это точно будет очень к месту!" — сыронизировал пользователь под именем Silentmajoritynomor.

"Серьезно, то есть Германия может потерять 200 миллиардов евро?… И это из-за того, что она решила развязать "теневую войну" со страной, которая является нашим главным поставщиком энергоресурсов? Надо же, а какой идеальный с самого начала был этот план…" — вторит ему Pale Writer.

"Германия стала просто марионеткой, и не принимает никаких решений. Весь сценарий давно уже диктуют в Вашингтоне", написал пользователь CensoredNoLefty.

"Не думаю, что наши глубокоуважаемые "Зеленые" добьются чистого воздуха, если население Германии примется рубить на дрова деревянную мебель из своих домов в попытке согреться и приготовить еду", — сказал HONDA1234.

"Зеленократам абсолютно наплевать на нас всех, они уверены, что их все это не коснется. Будем откровенны: единственная "зелень", которая беспокоит их, — это валюта. Им хочется власти, и это единственное, чего они хотят", — отметил Mackerel1.

Читатели сошлись во мнении, что Германии (и остальной части НАТО) следовало бы хорошенько подумать перед тем, как развязывать "опосредованную войну" с Россией.