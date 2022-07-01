Читатели Breitbart просят Германию не ссориться с Россией во избежание рекордных потерь
МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Материал о том, что Германию ожидают гигантские финансовые потери в случае приостановки импорта российского газа, вызвала бурную реакцию читателей американского издания Breitbart.
Журналист, написавший статью, опираясь на результаты исследования Ассоциации баварского бизнеса, отметил, что при текущем положении дел ФРГ вполне может потерять до 200 миллиардов евро за шесть месяцев, а экономика может сократиться на 12,7%. И это при том, что положение с газом уже признано катастрофичным и может ухудшиться в разы зимой. Но власти Германии все также стараются следовать "зеленой" повестке и не намерены менять своего решения по поводу вывода из эксплуатации трех оставшихся атомных электростанций.
Читатели были шокированы такими недальновидными политическими решениями, и некоторые решили напомнить о том, что подтолкнуло ФРГ к такой пропасти, где она находится сейчас.
"Возможно, пришло время Германии взять на службу Джо Байдена и его электромобили, и "Новым зеленым курсом"? Вот это точно будет очень к месту!" — сыронизировал пользователь под именем Silentmajoritynomor.
"Серьезно, то есть Германия может потерять 200 миллиардов евро?… И это из-за того, что она решила развязать "теневую войну" со страной, которая является нашим главным поставщиком энергоресурсов? Надо же, а какой идеальный с самого начала был этот план…" — вторит ему Pale Writer.
"Германия стала просто марионеткой, и не принимает никаких решений. Весь сценарий давно уже диктуют в Вашингтоне", написал пользователь CensoredNoLefty.
"Не думаю, что наши глубокоуважаемые "Зеленые" добьются чистого воздуха, если население Германии примется рубить на дрова деревянную мебель из своих домов в попытке согреться и приготовить еду", — сказал HONDA1234.
"Зеленократам абсолютно наплевать на нас всех, они уверены, что их все это не коснется. Будем откровенны: единственная "зелень", которая беспокоит их, — это валюта. Им хочется власти, и это единственное, чего они хотят", — отметил Mackerel1.
Читатели сошлись во мнении, что Германии (и остальной части НАТО) следовало бы хорошенько подумать перед тем, как развязывать "опосредованную войну" с Россией.
https://1prime.ru/energy/20220701/837361808.html