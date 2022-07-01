МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Планы правительства Канады по экспорту природного газа в Европу для снижения зависимости ЕС от российских энергоносителей могут оказаться не осуществимы технически, слишком затратны, а также идут вразрез с обязательствами самих европейцев по снижению выбросов парниковых газов, считают эксперты, опрошенные изданием Торонто Стар. В столице ДНР начали выдавать российские паспорта

В мае министр природных ресурсов Канады Джонатан Вилкинсон заявлял, что страна может начать прямые поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу уже через три года. Для этих целей необходимо переоборудовать действующий терминал Сент-Джон по импорту СПГ в провинции Нью-Брансуик под экспорт.

"Подобные проекты не реализуются за короткий период времени. На их реализацию потребуется 40 лет и они требуют больших денежных затрат", — отмечает бывший правительственный геолог, консультант по энергетике и устойчивому развитию в Канаде Дэвид Хаджес.

Эксперт полагает, что строительство в Сент-Джон мощностей для экспорта СПГ лишит приморские провинции, включая Нью-Брансуик, необходимого им природного газа, который они получают почти в полном объёме из США. Сам Сент-Джон предназначен именно для импорта и в Канаде не существует газопровода, который позволит перекачивать голубое топливо в необходимом объеме из других регионов страны в приморские провинции на востоке.

"Внутренние потребности продолжат расти и в какой-то момент газа окажется недостаточно для удовлетворения потребностей у себя дома", — резюмирует Хаджес.

По мнению экономиста университета Конкордия в Монреале Моше Ландера, в случае реализации планов канадского правительства, цена поставляемого газа для европейских потребителей окажется значительно выше в сравнении с альтернативными поставками из других регионов.

"Протянуть трубопровод до атлантического побережья, конвертировать в СНГ, найти достаточно судов — что точно не находится под контролем канадского правительства — доставить СНГ в Европу и конвертировать обратно, чтобы потом по трубам отправлять европейцам — это будет недёшево. Европейские потребители решат, что газ из Северной Африки обойдётся дешевле", — отмечает эксперт.

Наконец, директор программы нефти и газа в институте Пембина в Калгари Ян Горски полагает, что реализация планов Канады затруднена обязательствами европейских стран по сокращению выбросов парников газов.

"Европейские страны пытаются решить задачу по ускоренному переходу на более чистые виды топлива, поэтому возникает противоречие между краткосрочной задачей удовлетворить спрос и тем, что будет происходить в среднесрочной перспективе", — считает эксперт.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности на российские энергоносители. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения. В будущем Европа не исключает введения и седьмого пакета, в который может войти эмбарго на поставки российского газа.

Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.