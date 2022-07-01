МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Решение нынешних проблем с поставками энергоресурсов в страны Европы при одновременном удержании цен на них будет, помимо ситуации на Украине, главной задачей Чехии в период ее полугодового председательства в ЕС, заявила в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в чешском городе Литомышле. ООН проведет в июле заседание по Украине и продовольственной безопасности

Председательство Чехии в ЕС началось в пятницу в этом городе совместным заседанием членов ЕК и чешского кабмина.

"Страны ЕС должны при решении энергетических проблем проявить те же солидарность и взаимную выручку, которые они прекрасно продемонстрировали в период пандемии коронавируса, в частности с закупками вакцин. Нам необходимо найти новых поставщиков нефти и газа, добиться приемлемых цен на энергоресурсы, проявить находчивость и взаимодействие в переброске этих ресурсов к отдельным странам, используя, в том числе, обратные токи трубопроводов. Сплотить страны ЕС для решения этих проблем, а также ситуации на Украине – это задача для нового председателя ЕС, каковым теперь является Чехия", — сказала фон дер Ляйен.

В свою очередь, чешский премьер Петр Фиала подробно остановился на вопросе поддержки Украины со стороны ЕС, отметив важность сплочения ЕС для помощи Украине.

По мнению обоих ораторов после того, как статус кандидатов в члены ЕС получили на недавнем саммите союза Украина и Молдавия, двери в сообщество остаются открытыми и для остальных стран, которые пока находятся вне ЕС. Неформальный саммит ЕС в Праге, намеченный на 6-7 октября, станет своего рода собранием "широкой Европы", поскольку на него будут приглашены, помимо членов ЕС, также все страны, пока не входящие в его состав, отметил премьер.