МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Вице-президент Турции Фуат Октай заявил о возможности перекачки туркменского газа в страну, переправляя его по линии Трансанатолийского газопровода (TANAP). Еврокомиссия оценили проблемы энергетики в Чехии

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что расширение TANAP может рассматриваться Европой как альтернатива российским поставкам газа. По его словам, подключение к линии разных источников возможно через территорию Турции.

"При сотрудничестве Турции, Азербайджана и Туркменистана мы можем перекачивать туркменский газ в Анатолию, переправляя его по линии TANAP", — приводит слова Октая газета Star.