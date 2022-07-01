МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Вице-президент Турции Фуат Октай заявил о возможности перекачки туркменского газа в страну, переправляя его по линии Трансанатолийского газопровода (TANAP).
Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что расширение TANAP может рассматриваться Европой как альтернатива российским поставкам газа. По его словам, подключение к линии разных источников возможно через территорию Турции.
"При сотрудничестве Турции, Азербайджана и Туркменистана мы можем перекачивать туркменский газ в Анатолию, переправляя его по линии TANAP", — приводит слова Октая газета Star.
https://1prime.ru/energy/20220701/837365258.html
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