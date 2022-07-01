МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Вице-премьер Александр Новак на заседании Федерального штаба по газификации проанализировал динамику подведения газа до границ участков жителей, отметив, что темпы подключений еще низкие, сообщает пресс-служба кабмина. В Турции заявили о возможной перекачке газа из Туркмении через TANAP

"Заместитель председателя правительства Александр Новак провел заседание Федерального штаба по газификации. В мероприятии приняли участие представители Минэнерго, Минстроя, ФАС, главы "Газпром газификация" и ряда регионов страны…. Как отметил вице-премьер, программа догазификации населения постепенно выходит на финишную прямую, тем не менее динамика подключений пока остается достаточно низкой", — говорится в сообщении.

По словам Новака, на сегодняшний день выполнено только 38% — это чуть более 157 тысяч подключений при 416,5 тысячи заключенных договоров. "При этом комплексно до газового оборудования выполнено лишь 71 тысяча подключений. Есть значительно отстающие регионы — Камчатка, ЯНАО, Пермский край. Будем разбирать эту ситуацию", — подчеркнул заместитель председателя правительства.

В релизе уточняется, что подобные проблемы встречаются в регионах, где оператором газификации выбраны независимые газораспределительные организации. Как было отмечено участниками совещания, для 160 независимых операторов для 95 ГРО предусмотрено финансирование за счет средств единого оператора.

По итогам заседания Новак поручил главам региональных штабов проработать вопросы финансирования независимых ГРО. Для ускорения догазификации и повышения доли комплексного подведения газа он поручил регионам предусмотреть процедуру включения комплексной услуги в перечень госуслуг, предоставляемых через МФЦ.

Вице-премьер также обратил внимание на важность сохранения и расширения дополнительных мер социальной поддержки заявителей при подведении газа и включения в программу новых льготных категорий граждан. В этой связи он поручил к следующему заседанию штаба провести анализ действующих мер поддержки в регионах страны.