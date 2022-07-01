МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Запущена региональная группа Энергетической платформы Евросоюза с участием Украины и Молдавии, сообщает Еврокомиссия (ЕК). США опубликовали список товаров из России, подлежащих пошлинам в 35%

"Сегодня была официально запущена новая региональная целевая группа в рамках Энергетической платформы ЕС, в которую входят девять стран ЕС — Австрия, Чехия, Германия, Хорватия, Венгрия, Италия, Польша, Словения и Словакия из Центрально-Восточной Европы, а также Украина и Молдавия", — говорится в сообщении.

Это вторая подобная региональная структура — первой была группа Юго-Восточной Европы, сформированная в апреле.

Целевая группа сосредоточится на реализации плана REPowerEU в регионе. Задача состоит в том, чтобы уменьшить зависимость от российского ископаемого топлива, заполнить хранилища перед следующей зимой и ускорить декарбонизацию энергетического сектора, заявляет ЕК.

Еврокомиссия весной предложила создание Энергетической платформы ЕС. Согласно ее материалам, платформа "обеспечит сотрудничество в тех областях, где эффективнее действовать скоординировано на уровне ЕС, а не на национальном уровне". Она будет сотрудничать со странами ЕС, ассоциациями, участниками рынка.

Еврокомиссия планирует предложить механизм добровольных совместных закупок, через который будут вестись переговоры и заключаться контракты на газ для потребителей в участвующих странах ЕС.

ЕК в своих материалах пишет, что платформа должна будет играть ключевую роль в сборе спроса, координации использования инфраструктуры, ведении переговоров с международными партнерами и подготовке к совместным закупкам газа и водорода.