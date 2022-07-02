FT: Путин указом о национализации Sakhalin Energy предупредил Запад
FT утверждает, что Путин указом о национализации Sakhalin Energy предупредил Запад
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МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, подписав указ о национализации оператора Sakhalin Energy, который занимается месторождениями "Сахалин-2", предупредил западные компании, утверждает газета Financial Times.
Авторы издания считают, что национализация Sakhalin Energy стала предупреждением производителям, пытающимся легко и в кратчайшие сроки перепродать свои активы в России. При этом отмечается, что один из акционеров Sakhalin Energy — британская нефтегазовая компания Shell — уже вряд ли сможет продать свою долю кому-либо даже из Китая.
В подписанном Путиным указе предписана смена оператора проекта "Сахалин-2" на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании Sakhalin Energy.
https://1prime.ru/energy/20220702/837366572.html
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