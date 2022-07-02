МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, подписав указ о национализации оператора Sakhalin Energy, который занимается месторождениями "Сахалин-2", предупредил западные компании, утверждает газета Financial Times. Путин предписал сменить оператора "Сахалин-2" на новое юрлицо

Авторы издания считают, что национализация Sakhalin Energy стала предупреждением производителям, пытающимся легко и в кратчайшие сроки перепродать свои активы в России. При этом отмечается, что один из акционеров Sakhalin Energy — британская нефтегазовая компания Shell — уже вряд ли сможет продать свою долю кому-либо даже из Китая.

В подписанном Путиным указе предписана смена оператора проекта "Сахалин-2" на новое юридическое лицо, которому перейдут права и обязанности компании Sakhalin Energy.