МОСКВА, 2 июл — ПРАЙМ. Данные Gas Infrastructure Europe (GIE) свидетельствуют о том, что активная закачка в подземные газохранилища в Европе продолжается. Сейчас в них находится около 62,5 миллиарда кубометров газа. Эксперты объяснили, почему происходит отбор газа из хранилищ Европы

При этом средний уровень заполненности — 58,2% (данные оценочные и могут скорректироваться). За день показатель вырос почти на 0,3%.

Поставки по двум другим коридорам — "Северному потоку" и украинской газотранспортной системе — ожидаются на уровне прошлых дней, и могут суммарно составить более 100 миллионов кубометров в сутки.

По данным сайта оператора "Северного потока", заявки на газовые сутки 2 июля составляют около 64 миллионов кубометров, что аналогично уровню прокачки накануне. Это примерно 40% от максимальной мощности магистрали и на 60% ниже майского уровня — почти 170 миллионов кубометров.

"Газпром" снизил поставки по "Северному потоку" с середины июня, объяснив это задержками в работе немецкой Siemens, которая из-за санкций Канады в отношении российской компании не может вернуть турбину с компрессорной станции "Портовая" из ремонта.

Прокачка через территорию Украины также сохраняется на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит газа через газоизмерительную станцию "Суджа" на 2 июля составляет 42,1 миллиона кубометров, как и днём ранее. На этом уровне показатель держится с конца мая.

Согласно данным WindEurope, выработка ветрогенерации после снижения 30 июня до 7,8% в первый день июля выросла до 11,3%. Для сравнения, показатель на прошлой неделе составил в среднем 9,9%, а в прошлом месяце — 11,23%, что стало минимумом с начала года. Эксперты аналитической компании Rystad Energy отмечали, что выработка ветроэнергии в ближайшие дни прогнозируется на низком уровне.